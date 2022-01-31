Окрім Ганзи, Сікан мав пропозиції від Базеля (Шахтар відмовився відпускати його в оренду з правом викупу), а також цікавив бельгійський Мехелен та Аустрію, повідомляє ТаТоТаке.

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Варіант з німецьким клубом став пріоритетним, бо Ганза пообіцяла нападнику стабільну ігрову практику. Цікаво, що представник другої Бундесліги начебто має намір надати Сікану німецьке громадянство, аби він не вважався легіонером – у Данила є німецьке коріння. Для цього, щоправда, доведеться відмовитись від українського громадянства.

У нинішньому сезоні форвард провів 14 матчів за Шахтар, в яких відзначився двома голами та асистом. До Ганзи Сікан має перейти на правах оренди без права викупу.

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