Сікан незабаром стане гравцем Ганзи. Данило вже залишив табір Шахтаря на зборах у Туреччині та прямує до Німеччини завершувати трансфер, інформує Ігор Бурбас.

Український форвард переїжджає в Росток до кінця сезону. Ганза не матиме права викупу футболіста – влітку він повернеться у Шахтар, де на нього розраховують. У нинішньому сезоні Сікан провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Ганза виступає в другій Бундеслізі. Команда йде біля зони вильоту і має 7-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Основний форвард – 32-річний нідерландець Йон Верхук (10 голів). Однак Ганза має відчутні проблеми з реалізацією моментів.

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