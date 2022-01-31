Нападающий Шахтера Даниил Сикан в ближайшее время присоединится к клубу из второй Бундеслиги – Ганзы.

Кроме Ганзы, у Сикана были предложения от Базеля (Шахтер отказался отпускать его в аренду с правом выкупа), а также интересовал бельгийский Мехелен и Аустрию, сообщает ТаТоТаке.

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Вариант с немецким клубом стал приоритетным, потому что Ганза пообещала нападающему стабильную игровую практику. Интересно, что представитель второй Бундеслиги будто бы намерен предоставить Сикану немецкое гражданство, чтобы он не считался легионером – у Даниила есть немецкие корни. Для этого придется отказаться от украинского гражданства.

В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей за Шахтер, в которых отличился двумя голами и ассистом. В Ганзу Сикан должен перейти на правах аренды без права выкупа.

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