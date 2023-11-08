"Автора гола у ворота Барси замінили через травму плеча. Суглоб Сікана не витримав прийому Крістенсена, який схопив гравця і поклав на газон, додавши своєї ваги зверху.

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Данило провів на полі ще декілька хвилин, постійно перевіряючи плече, а потім відповз за межі поля, де просигналізував лікарям клубу, що не зможе продовжувати гру. Ситуація дуже нагадує випадок між Рамосом та Салахом у фіналі Ліги чемпіонів, коли іспанець так само поклав на газон єгиптянина, травмувавши плече.

Це точно не вивих, не перелом ключиці, не критичні проблеми. За місцем травми та механізмом, скоріш за все, гравець ушкодив акроміо-ключичне з'єднання. Це невеликий суглоб, який з'єднує між собою ключицю та лопатку і є критичним для руху руки у плечі. Дуже болюча травма, яка значно обмежує рухи, але дуже рідко вимагає оперативного втручання. Скоріше за все, гравець пропустить декілька тижнів, але зможе зіграти до зимової паузи", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Цікаво, що сам Сікан у коментарі Tribuna вже встиг відреагувати на своє ушкодження: "Усе добре, нема через що хвилюватися".

Нагадаємо, форвард Шахтаря, який напередодні забив єдиний і вирішальний гол у ворота Барселони, отримав виклик у збірну України на доленосну битву з Італією за право виходу на чемпіонат Європи 2024 року. Поєдинок відбудеться 20 листопада.

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