"Автора гола в ворота Барсы заменили из-за травмы плеча. Сустав Сикана не выдержал приема Кристенсена, который схватил игрока и положил на газон, добавив своего веса сверху.

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Даниил провел на поле еще несколько минут, постоянно проверяя плечо, а затем отполз за пределы поля, где просигнализировал врачам клуба, что не сможет продолжать игру. Ситуация очень напоминает случай между Рамосом и Салахом в финале Лиги чемпионов, когда испанец так же положил на газон египтянина, травмировав плечо.

Это точно не вывих, не перелом ключицы, не критические проблемы. По месту травмы и механизму, скорее всего, игрок повредил акромио-ключичное соединение. Это небольшой сустав, который соединяет между собой ключицу и лопатку и является критическим для движения руки в плече. Очень болезненная травма, которая значительно ограничивает движения, но очень редко требует оперативного вмешательства. Скорее всего, игрок пропустит несколько недель, но сможет сыграть до зимней паузы", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Интересно, что сам Сикан в комментарии Tribuna уже успел отреагировать на свое повреждение: "Все хорошо, не из-за чего волноваться".

Напомним, форвард Шахтера, который накануне забил единственный и решающий гол в ворота Барселоны, получил вызов в сборную Украины на судьбоносную битву с Италией за право выхода на чемпионат Европы 2024 года. Поединок состоится 20 ноября.

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