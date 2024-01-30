"Предложения? Что понимать под предложениями? Если звонок от агента вроде: "Сергей, тобой интересуется такой-то клуб, как ты относишься к такому варианту?", то да - были. 4-5 разных клубов называлось в такого плана беседах.

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Но есть совсем другой уровень интереса – это когда клуб выходит на тебя, на твое руководство. Дает понять, что готов общаться с твоим клубом. Это совсем другое.

Последнее по времени предложение – от Аль-Айна Реброва. Клуб из ОАЭ был вполне конкретным, кстати, однако на тот момент я не готов был покинуть Динамо, переживал за команду и не видел возможности ее покинуть. Лет 7 назад было предложение от Фенербахче. Еще раньше – от Бешикташа. Серьезное настолько, что я уже прощался с ребятами-одноклубниками. Арис выходил на меня. Были разговоры о Шотландии.

Почему тогда все время оставался в Динамо? Потому что я с детства мечтал об этом клубе. Если сбылась детская мечта играть за Динамо, чего еще желать? У нас каждый сезон борьба за высшие места. Хорошие одноклубники – причем я говорю не только о временах очень сильных легионеров, но и когда приходили наши местные таланты.

С президентом у нас сложились прекрасные взаимоотношения. По всем пожеланиям команды и моим лично Игорь Михайлович Суркис старался пойти нам навстречу, помочь, поддержать. С фанами было трудно, однако при этом всегда было интересно. Они нас всегда подгоняли бороться до последнего. Играть за Динамо всегда означало бороться. Ты не имеешь права быть довольным ничем, кроме первого места. Только тогда ты заслужишь уважение этих фанов. Я надеюсь, я это уважение имел – и этим горжусь.

Почему все-таки решился уйти после начала сезона? Одна из главных причин – это семья. Желание познать что-то новое. Стремление продолжать учиться и открывать что-то для себя.

Не последнюю роль сыграло и то, что Динамо получило за меня денежную компенсацию. Динамо – это моя родная команда. Я не готов ей сказать: "Прощай", только "До свидания". Даже сейчас я смотрю не только официальные, но и контрольные матчи команды на сборах. Я болею за Динамо из Бельгии и хочу, чтобы команда выигрывала", – цитирует Сидорчука Український футбол.

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