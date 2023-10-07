Вестерло мінімально переграв Кортрейк у матчі 10-го туру чемпіонату Бельгії. Взяли участь у грі й екс-капітан Динамо Сергій Сидорчук та зрадник України – Марк Мампассі.

Чемпіонат Бельгії 2023/24, 10-й тур

Вестерло – Кортрейк – 1:0

Гол: Дачі, 35

Сидорчук з'явився у стартовому складі Вестерло – вже у четвертому поспіль поєдинку. А у складі Кортрейка вийшов колишній захисник Шахтаря, який у січні 2022 року перейшов у московський Локомотив, і досі належить російському клубу.

Сидорчук зізнався, наскільки боляче йому було покидати Динамо: "Ніби відрізав частину власного тіла"

Долю поєдинку вирішив єдиний точний удар Ердона Дачі ще в першому таймі – албанець відзначився на 35 хвилині з передачі Рейнолдса. Щодо Сидорчука, то українець отримав найнижчу оцінку в команді – 6,1. В його пасиві жовта картка, 58 дотиків до м'яча за 90 зіграних хвилин, точність пасів – 80% (37/46), лише 2 точних дальні передачі з 8.

Особливо погано в екс-капітана Динамо було в єдиноборствах – лише 3 виграних з 13 та 1 програне за верховий м'яч. Сергій чимало втрачав м'яч (14 разів) та двічі фолив.

Зазначимо, що перемога дозволила Вестерло набрати 6 очок та обігнати Кортрейк, піднявшись на передостаннє місце.

Жирона повернулась на перше місце у Ла Лізі – брутальний старт, вилучення і можливе пограбування Довбика