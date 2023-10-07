Вестерло минимально переиграл Кортрейк в матче 10-го тура чемпионата Бельгии. Приняли участие в игре и экс-капитан Динамо Сергей Сидорчук и предатель Украины – Марк Мампасси.

Чемпионат Бельгии 2023/24, 10-й тур

Вестерло – Кортрейк – 1:0

Гол: Дачи, 35

Сидорчук появился в стартовом составе Вестерло – уже в четвертом подряд поединке. А в составе Кортрейка вышел бывший защитник Шахтера Марк Мампасси, который в январе 2022 года перешел в московский Локомотив, и до сих пор принадлежит российскому клубу.

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Судьбу поединка решил единственный точный удар Эрдона Дачи еще в первом тайме – албанец отличился на 35 минуте с передачи Рейнолдса. Что касается Сидорчука, то украинец получил самую низкую оценку в команде – 6,1. В его пассиве желтая карточка, 58 касаний мяча за 90 сыгранных минут, точность пасов – 80% (37/46), только 2 точных дальних передачи из 8.

Особенно плохо у экс-капитана Динамо было в единоборствах – только 3 выигранных из 13 и 1 проигранное за верховой мяч. Сергей немало терял мяч (14 раз) и дважды фолил.

Отметим, что победа позволила Вестерло набрать 6 очков и обогнать Кортрейк, поднявшись на предпоследнее место.

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