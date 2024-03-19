Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення Ріка Де Міла. Причини такого рішення керівництва Вестерло не розголошуються.

Сидорчук зіграв у ганебному матчі в Бельгії – тренер суперників не стримав сміху, прокуратура розпочала розслідування

Рік Де Міл очолив клуб Сергія Сидорчука у грудні. Він пропрацював з командою лише три місяці, хоча його контракт був підписаний на два роки. Під керівництвом фахівця Вестерло зумів здобути право зіграти у плей-офф бельгійської першості за путівку в Лігу конференцій.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сергій Сидорчук зіграв за Вестерло у 23 матчах у всіх турнірах. В активі українця один гол та одна результативна передача.

Золоті 90-ті: президент Ліберії карав Динамо двічі, Шева поруч з бандитом, голий зад Верона і ще 29 фото "старої школи"