Сидорчук залишився без тренера перед важливими матчами – наставник протримався лише три місяці
Сергій Сидорчук продовжиться виступати за Вестерло під керівництвом іншого тренера.
Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення Ріка Де Міла. Причини такого рішення керівництва Вестерло не розголошуються.
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Рік Де Міл очолив клуб Сергія Сидорчука у грудні. Він пропрацював з командою лише три місяці, хоча його контракт був підписаний на два роки. Під керівництвом фахівця Вестерло зумів здобути право зіграти у плей-офф бельгійської першості за путівку в Лігу конференцій.
Нагадаємо, у поточному сезоні Сергій Сидорчук зіграв за Вестерло у 23 матчах у всіх турнірах. В активі українця один гол та одна результативна передача.
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