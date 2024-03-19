Бельгийский клуб на своем официальном сайте сообщил об увольнении Рика Де Мила. Причины такого решения руководства Вестерло не разглашаются.

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Рик Де Мил возглавил клуб Сергея Сидорчука в декабре. Он проработал с командой всего три месяца, хотя его контракт был подписан на два года. Под руководством специалиста Вестерло сумел добыть право сыграть в плей-офф бельгийского первенства за путевку в Лигу конференций.

Напомним, в текущем сезоне Сергей Сидорчук сыграл за Вестерло в 23 матчах во всех турнирах. В активе украинца один гол и одна результативная передача.

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