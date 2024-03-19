Сидорчук остался без тренера перед важными матчами – наставник продержался всего три месяца
Сергей Сидорчук продолжится выступать за Вестерло под руководством другого тренера.
Бельгийский клуб на своем официальном сайте сообщил об увольнении Рика Де Мила. Причины такого решения руководства Вестерло не разглашаются.
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Рик Де Мил возглавил клуб Сергея Сидорчука в декабре. Он проработал с командой всего три месяца, хотя его контракт был подписан на два года. Под руководством специалиста Вестерло сумел добыть право сыграть в плей-офф бельгийского первенства за путевку в Лигу конференций.
Напомним, в текущем сезоне Сергей Сидорчук сыграл за Вестерло в 23 матчах во всех турнирах. В активе украинца один гол и одна результативная передача.
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