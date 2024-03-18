Минулими вихідними у чемпіонаті Бельгії було зіграно останній тур перед поділом команд на групи. Через те, що нічия влаштовувала Вестерло і Генк в очній зустрічі, на останніх хвилинах обидві команди просто перекочували м'яч по полю, не атакуючи одна одну. Фактично команди повторили жест Баварії та Хоффенгайма, які в лютому 2020 року таким чином протестували проти вболівальників. Але там команди просто висловили незгоду з діями фанатів, а тут же все було значно банальніше.

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"Договірняк" розпочався на 86-й хвилині – одразу, як тільки Генку вдалося зрівняти рахунок у цій зустрічі. Що цікаво, Вестерло відкрив рахунок у грі на 80-й хвилині. Бельгійське видання Sporza назвало те, що відбувалося на полі, "мовчазною згодою". У цьому фарсі взяв участь український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук. Тренер Генка Ваутер Вранкен не зумів стримати сміху, побачивши дії своєї команди та гравців Вестерло.

Як інформує HLN, федеральна прокуратура Бельгії проведе власне розслідування стосовно цього. "Подібні речі не мають відбуватися. Ми збираємося з'ясувати, чи передавали тренери сигнали один одному", – зазначив прокурор Ебе Верхаеген.

Не виключено, що обидва клуби порушили регламент змагань, у якому йдеться про те, що команди та їхні представники зобов'язані дотримуватися принципів чесності та спортивного духу.

Від результату гри Вестерло – Генк постраждав Гент, який посів 7 місце і не потрапив до чемпіонської групи. Наставник "буйволів" Хейн Ванхазебрук у коментарі Sporza висловив невдоволення діями суперників. "Не думав, що колись знову побачу таке в чемпіонаті Бельгії. Я б ніколи такого не допустив. У вас на одного гравця більше, а ви просто стоїте на місці. Це ганьба", – заявив тренер Гента.