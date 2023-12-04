Бельгійський клуб офіційно оголосив про звільнення головного тренера Йонаса де Рука.

"Мудрика в Шахтар": англійські фанати і коментатори приголомшені гравцями збірної України – шоу на 4 голи наших зірок

Фахівець очолив Вестерло влітку 2021 року. Перші два сезони були успішні – вихід в еліту і боротьба за єврокубкову зону. Втім, нинішня кампанія складається невдало. Вестерло набрав усього 11 очок в 16 турах і йде на передостанній сходинці Ліги Жупіле.

Екс-капітан Динамо Сергій Сидорчук за де Рука був "залізним" гравцем основи, провівши 10 матчів і забивши один гол.

Сидорчук провів ювілейний матч за Вестерло – команда українця поступилась одному з лідерів Ліги Жупіле