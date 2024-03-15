Півзахисник Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук розповів, які клуби та виконавці з УПЛ приємно здивували його в цьому сезоні.

"Команда УПЛ, яка здивувала? Щоб сильно здивувала, то ні. Але мені дуже подобається гра Кривбаса. Я пам’ятаю, як грала Зоря Юрія Миколайовича, тому мені зараз дуже цікаво спостерігати, як вони грають на м’ячі, швидкі атаки.

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Ще мені цікаво подивитись за Минаєм. Дивився їхній матч проти Шахтаря і вони пробують грати у футбол. І робота Романа Григорчука заслуговує на увагу. Було б цікаво подивитися на нього в команді, в якої немає проблем.

Які гравці стали відкриттям? У Руха є непогані хлопці, мені Квасниця подобається. Минулого року ми грали з Чорноморцем і мені сподобався опорний півзахисник Васильєв. Про нього нічого не говорять, але видно, що в ньому є щось футбольне", – поділився Сидорчук в коментарі ТаТоТаке.

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