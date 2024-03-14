"Яке б місце в чемпіонаті Бельгії посіли Шахтар та Динамо? Важко сказати, але я думаю, що вони б точно боролись за чемпіонство.

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В Лізі Жупіле дуже багато клубів-сателітів. Сателіти Монако, Брайтона, Крістал Пелас. І багато молодих футболістів, з якоюсь родзинкою і це цікаво. Немає такої великої прірви між клубами. Тут в кожній команді є вінгер або гравець, що грає під нападниками, якого продають за хороші гроші", – сказав Сидорчук в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Сергій перебрався у Вестерло у вересні 2023 року і за цей час провів за бельгійців 22 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

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