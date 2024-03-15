Полузащитник Вестерло и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какие клубы и исполнители из УПЛ приятно удивили его в этом сезоне.

"Команда УПЛ, которая удивила? Чтобы сильно удивила, то нет. Но мне очень нравится игра Кривбасса. Я помню, как играла Заря Юрия Николаевича, поэтому мне сейчас очень интересно наблюдать, как они играют на мяче, быстрые атаки.

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Еще мне интересно посмотреть за Минаем. Смотрел их матч против Шахтера и они пробуют играть в футбол. И работа Романа Григорчука заслуживает внимания. Было бы интересно посмотреть на него в команде, у которой нет проблем.

Какие игроки стали открытием? У Руха есть неплохие ребята, мне Квасница нравится. В прошлом году мы играли с Черноморцем и мне понравился опорный полузащитник Васильев. О нем ничего не говорят, но видно, что в нем есть что-то футбольное", – поделился Сидорчук в комментарии ТаТоТаке.

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