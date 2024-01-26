Клуб гравця збірної України творить історію – матч повністю переграють через помилкове використання VAR
Чемпіонат Бельгії сколихнуло революційне рішення, яке змінює уявлення про використання VAR.
Дисциплінарна рада Ліги Жупіле зобов'язала Андерлехт і Генк переграти матч 19-го туру.
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В середині першого тайму "магістри" заробили пенальті. Хейнен не реалізував 11-метровий, але Сор зіграв на добиванні. Бригада арбітрів скасувала гол, бо гравець Генка забіг у штрафний майданчик до удару партнера. Насправді футболісти Андерлехта також поспішили, тому правильним рішенням було перебивання пенальті. Судді чомусь проігнорували цей момент.
Генк таки відкрив рахунок, але в підсумку перемогу 2:1 святкував Андерлехт. Відразу після матчу "магістри" звернули увагу на неправильне використання VAR. Дисциплінарна рада пішла їм назустріч і наказала переграти поєдинок, на хід якого вплинула груба помилка арбітрів. Андерлехт збирається подавати апеляцію.
Нагадаємо, нещодавно до Генка приєднався захисник збірної України Едуард Соболь.
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