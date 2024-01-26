Дисциплінарна рада Ліги Жупіле зобов'язала Андерлехт і Генк переграти матч 19-го туру.

Соболь офіційно покинув чемпіонат Франції – захисник збірної України знайшов собі клуб в Європі

В середині першого тайму "магістри" заробили пенальті. Хейнен не реалізував 11-метровий, але Сор зіграв на добиванні. Бригада арбітрів скасувала гол, бо гравець Генка забіг у штрафний майданчик до удару партнера. Насправді футболісти Андерлехта також поспішили, тому правильним рішенням було перебивання пенальті. Судді чомусь проігнорували цей момент.

¡Histórico! Llega la primera repetición de un partido por un error del VAR



El Anderlecht-Genk de la liga belga volverá a celebrarse porque "aplicaron las normas de forma incorrecta"



️ @JavierAlfaroFC https://t.co/Cg3a1jhUt9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 26, 2024

Генк таки відкрив рахунок, але в підсумку перемогу 2:1 святкував Андерлехт. Відразу після матчу "магістри" звернули увагу на неправильне використання VAR. Дисциплінарна рада пішла їм назустріч і наказала переграти поєдинок, на хід якого вплинула груба помилка арбітрів. Андерлехт збирається подавати апеляцію.

Нагадаємо, нещодавно до Генка приєднався захисник збірної України Едуард Соболь.

Disciplinaire Raad beslist: Anderlecht - Genk herspelen. pic.twitter.com/HdusHxn74x — Jarno Bertho (@JarnoBertho) January 26, 2024

Єдиний фінал, який перегравали: як Баварія вперше стала найкращою у Європі