Поєдинок 30-го туру Ліги Жупіле Вестерло – Генк завершився з рахунком 1:1. Цей результат влаштував обидві команди – Генк фінішував у чемпіонській групі, а Вестерло спробує вибороти путівку в єврокубки. Однак те, що сталося на останніх хвилинах, обурило конкурентів по таблиці та наробило розголосу. Обидві команди відмовилися від будь-якої боротьби, просто чекаючи завершення гри.

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"Тут справа не лише в результаті, який був у тому матчі. Тут справа більше в тому, що зараз у Бельгії ділиться все на плей-офф. Завданням було залишитися у лізі, і ми виконали його, хоча й з не дуже гарним присмаком. Тому що останні п'ять хвилин обидві команди взагалі не грали, а як в баскетболі, коли м'яч перекатують, і все", – розповів Сидорчук в ефірі ВЗБІРНА.

Як з'ясувалося, той матч проти Генка став для Вестерло останнім під керівництвом Ріка Де Міла. Тренера відправили у відставку.