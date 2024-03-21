Поединок 30-го тура Лиги Жупиле Вестерло – Генк завершился со счетом 1:1. Этот результат устроил обе команды – Генк финишировал в чемпионской группе, а Вестерло попытается завоевать путевку в еврокубки. Однако то, что произошло на последних минутах, возмутило конкурентов по таблице и наделало шума. Обе команды отказались от какой-либо борьбы, просто ожидая завершения игры.

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"Здесь дело не только в результате, который был в том матче. Здесь дело больше в том, что сейчас в Бельгии делится все на плей-офф. Задачей было остаться в лиге, и мы выполнили ее, хотя и с не очень хорошим привкусом. Потому что последние пять минут обе команды вообще не играли, а как в баскетболе, когда мяч перекатывают, и все", – рассказал Сидорчук в эфире ВЗБІРНА.

Как выяснилось, тот матч против Генка стал для Вестерло последним под руководством Рика Де Мила. Тренера отправили в отставку.