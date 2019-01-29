Сидорчук пояснив, чого не вистачає Динамо

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від гри команди в першій частині сезону.

"Осінню частину сезону можна назвати повністю вдалою, адже ми відстаємо від Шахтаря, що йде на першому місці. У чемпіонаті було досить багато необов'язкових втрат очок в матчах, де не ми не повинні були цього допускати. Ще нам не вистачає стабільності, яка повинна бути у команди рівня Динамо.

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Що стосується Ліги Європи, ми виконали поставлене завдання і з першого місця вийшли в наступний етап. Але теж були проблеми в грі – і їх потрібно вирішувати.

Якщо згадувати м'ячі, які нам забили, то з Астаною ми пропустили після двох стандартів та ще й на останніх хвилинах. Плюс, у нашої команди був далеко не найкращий психологічний стан, що теж позначилося. У Яблонці теж повели 2:0, здавалося, все контролюємо, все повинно бути добре, але знову ж таки втратили перемогу. Пов'язую це саме з психологічною складовою, яка не була на належному рівні. У команді відчувалася певна пригніченість після зустрічей з Аяксом, які залишили значний відбиток", – цитує Сидорчука dynamo.kiev.ua.