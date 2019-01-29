Сидорчук объяснил, чего не хватает Динамо

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от игры команды в первой части сезона.

"Осеннюю часть сезона нельзя назвать полностью удачной, ведь мы отстаем от Шахтера, идущего на первом месте. В чемпионате было довольно много необязательных потерь очков в матчах, где не мы не должны были этого допускать. Еще нам не хватает стабильности, которая должна быть у команды уровня Динамо.

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Что касается Лиги Европы, мы выполнили поставленную задачу и с первого места вышли в следующий этап. Но тоже были проблемы в игре – и их нужно решать.

Если вспоминать мячи, которые нам забили, то с Астаной мы пропустили после двух стандартов да еще и на последних минутах. Плюс, у нашей команды было далеко не лучшее психологическое состояние, что тоже сказалось. В Яблонце тоже повели 2:0, казалось, все контролируем, все должно быть хорошо, но опять же упустили победу. Связываю это именно с психологической составляющей, которая не была на должном уровне. В команде чувствовалась определенная подавленность после встреч с Аяксом, которые оставили значительный отпечаток", – цитирует Сидорчука dynamo.kiev.ua.