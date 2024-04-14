Вестерло не лише втратив перемогу над Мехеленом, але й примудрився навіть програти у поєдинку 33-го туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії 2023/24, 33-й тур, група Ліги конференцій

Мехелен – Вестерло – 3:2

Голи: Коббо, 56, Слімані, 66, Тагір, 90+3 (аг) – Алькосер, 27, Верман, 29

Вилучення: Верман, 45+4 (Вестерло)

Вестерло примудрився програти Мехелену, ведучи в рахунку 2:0 впродовж зустрічі. Алькосер та Верман на 27 та 29-й хвилинах вивели Вестерло вперед, але перший тайм гості догравали в меншості – Верман отримав дві жовті на 45+4.

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Мехелен скористався своєю чисельною перевагою після перерви – Коббо відіграв один м'яч на 56-й хвилині. Сидорчук вийшов на заміну на 61-й (разом з ним на полі з'явився і росіянин Роман Нойштедтер). Додамо, що екс-капітан Динамо пропустив майже місяць через травму. Після його виходу Вестерло пропустив на 66 хвилині, а в компенсований час Тагір автоголом подарував Мехелену перемогу.

Таким чином, Вестерло посідає останнє місце у групі Ліги конференцій з 15 очками, Мехелен з 29 пунктами на другій сходинці. Переможець побореться у плей-офф за право виступати в Лізі конференцій від Бельгії.

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