Вестерло не только упустил победу над Мехеленом, но и умудрился даже проиграть в поединке 33-го тура чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии 2023/24, 33-й тур, группа Лиги конференций 33-й тур

Мехелен – Вестерло – 3:2

Голы: Коббо, 56, Слимани, 66, Тагир, 90+3 (аг) – Алькосер, 27, Верман, 29

Удаление: Верман, 45+4 (Вестерло)

Вестерло умудрился проиграть Мехелену, ведя в счете 2:0 на протяжении встречи. Алькосер и Верман на 27 и 29-й минутах вывели Вестерло вперед, но первый тайм гости доигрывали в меньшинстве – Верман получил две желтые на 45+4.

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Мехелен воспользовался своим численным преимуществом после перерыва – Коббо отыграл один мяч на 56-й минуте. Сидорчук вышел на замену на 61-й минуте (вместе с ним на поле появился и россиянин Роман Нойштедтер). Добавим, что экс-капитан Динамо пропустил почти месяц из-за травмы. После этого Вестерло пропустил на 66 минуте, а в компенсированное время Тагир автоголом принес Мехелену победу.

Таким образом, Вестерло занимает последнее место в группе Лиги конференций с 15 очками, Мехелен с 29 пунктами на второй строчке. Победитель поборется в плей-офф за право выступать в Лиге конференций от Бельгии.

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