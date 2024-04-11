Дисциплінарний комітет професіонального футболу Бельгії не став карати всіх учасників матчу Вестерло – Генк.

Тільки два футболісти, які брали участь у матчі Вестерло – Генк, були покарані дискваліфікацією. Як інформує HLN, дисциплінарний комітет професіонального футболу Бельгії вирішив покарати двоматчевим баном тільки Ніколаса Мадсена (Вестерло) і Йоріса Кайембе (Генк).

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Саме вони понад чотири хвилини перекочували м'яч один одному, що можна кваліфікувати таким порушенням правил, як "неспортивна гра". Дискваліфікації гравців набудуть чинності 19 квітня. Головні тренери та капітани обох команд уникли серйозного покарання – їм було оголошено догану. Решту гравців матчу, включно із Сергієм Сидорчуком, було виправдано. Проте, Вестерло і Генк зобов'язані виплатити штраф у розмірі 7500 євро.

Генк уже офіційно заявив, що не стане подавати апеляцію. Вестерло ніяк поки не відреагував.