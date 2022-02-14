"Так, матч Динамо U-19 дивилися. У нашому номері зібралося десь шестеро осіб, усі переживали за наших хлопців. Спочатку гра для наших складалася важко, було видно, що далася взнаки тривала пауза, до того ж у складі були відсутні важливі гравці... Але вони молодці, що проявили характер і пройшли далі.

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Щодо Сашка Яцика, напевно, я не в тій компетенції, щоб якось його оцінювати. Але особисто моя думка – по-футбольному непоганий хлопець. Тільки від нього залежатиме його майбутнє, від того, як він слухатиме тренерів. Якщо слухатиме, то, впевнений, усе в нього буде добре. Йому важливо зрозуміти, що якщо він виконуватиме те, що від нього вимагає Містер, то він гратиме. Усі дані в нього для цього є.

Бражко теж хороший, перспективний хлопець. У Динамо хороша, перспективна молодь. Але не хочеться завчасно співати оди, все має бути поступово. Думаю, що ці хлопці у футболі мають майбутнє. Але загадувати ніхто не може. У такому віці головне – слухати. Тим більше є кого слухати – Містер постійно вказує на якісь моменти, які допомагають у грі на різних позиціях", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

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