"Да, матч Динамо U-19 смотрели. В нашем номере собралось где-то шесть человек, все переживали за наших ребят. Сначала игра для наших складывалась тяжело, было видно, что сказалась длительная пауза, к тому же в составе отсутствовали важные игроки... Но они молодцы, проявившие характер и прошли дальше.

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Насчет Саши Яцыка, наверное, я не в той компетенции, чтобы как-то его оценивать. Но лично мое мнение – по-футбольному неплохой парень. Только от него будет зависеть его будущее, от того, как он будет слушать тренеров. Если будет слушать, то уверен, все у него будет хорошо. Ему важно понять, что если он будет выполнять то, что от него требует Мистер, он будет играть. Все данные у него для этого есть.

Бражко тоже хороший, перспективный парень. У Динамо хорошая, перспективная молодежь. Но не хочется заранее петь оды, все должно быть постепенно. Думаю, что у этих ребят в футболе есть будущее. Но загадывать никто не может. В таком возрасте главное – слушать. Тем более, есть кого слушать – Мистер постоянно указывает на какие-то моменты, которые помогают в игре на разных позициях", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

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