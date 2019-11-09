Маріуполь – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 14-го туру чемпіонату України Маріуполь приймає Карпати, Десна зустрінеться з СК Дніпро-1, а Львів зіграє проти Ворскли. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Карпати

Маріуполь у поточному сезоні – це нестабільний середняк, який чергує короткі серії провальних та нормальних матчів. Команда Олександра Бабича не вражає, однак і не падає за межі зони єврокубкового плей-офф УПЛ, відбираючи очки у неналаштованих суперників і роздаючи їх колективам, яким вони більш потрібні. Протягом п'яти останніх матчів азовці здобули мінімальні перемоги в рівних матчах проти СК Дніпро-1 та Олімпіка, впевнено розбили Колос (не без допомоги арбітра), але поступилися Олександрії на виїзді. Ось такий нині Маріуполь. Not greate, not terrible (с).

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Карпати протягом останніх місяців – це колектив, який ось-ось обіцяє повернутися і який кожного разу швидко опускають на землю. Після чотирьох поспіль поразок (в т.ч. і від першолігового Інгульця) "зелено-білі" розписали нульову нічию зі Львовом і сенсаційно відібрали очки у Динамо на виїзді, однак другий склад Шахтаря через тиждень розгромив цю ж команду – ну, практично цю ж, адже не грав талановитий голкіпер Кудрик. Замість нього вийшов Підківка, який привіз усі три голи "гірників". Загалом, футбол Карпат під керівництвом Романа Санжара не можна назвати бездумним чи бездушним, однак до повернення на нормальний рівень його проекту ще задалеко.

Статистика протистояння Маріуполя проти Карпат

Всього: 37 матчів, 13 перемог Маріуполя, 9 нічиїх, 15 перемог Карпат, різниця м’ячів 49-56.

У Прем’єр-лізі: 35 матчів (+12, =9, -14, 46-52)

Кадрова ситуація

Травмовані: Підківка, Вербний, Кіріленко, Гуцуляк, Кучер (Карпати)

Дискваліфіковані: Биков (Маріуполь)

Найрезультативніші матчі – 6 голів



07.03.1999. 16-й тур чемпіонату України-1998/1999

Маріуполь – Карпати – 4:2



07.03.2009. 19-й тур чемпіонату України-2008/2009

Маріуполь – Карпати – 1:5



21.07.2012. 2-й тур чемпіонату України-2012/2013

Карпати – Маріуполь – 1:5

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Карпати

Маріуполь: Гальчук – Дава, Яворський, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Корнієнко – Чурко, Вакула, Мишньов

Карпати: Кудрик – Вакуленко, Халль, Веремієнко – Мартінс, Назарина, Ді Франко, Кльоц, Дубінчак – Деда, Лоренцен

"Родзинки"

– Гольова домашня серія Маріуполя у ворота Карпат в Чемпіонатах почалася у березні 1999 року й триває 16 матчів (29 голів).

– Нічийний серіал азовців та "левів" триває протягом трьох матчів поспіль, причому в кожному матчі один і той же рахунок – 1:1.

– Карпати не перемагають в УПЛ з 20 вересня вже 6 матчів поспіль: =2-4.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Нинішні Карпати важко назвати колективом, який точно програє нинішньому Маріуполю. В цій зустрічі багато залежатиме від налаштування футболістів, ходу поєдинку й арбітражу (у матчах азовців це актуальне питання). Львів'яни точно повинні дати бій, однак і за часів Олександра Чижевського здолати азовців їм не вдалося – і це у рідних стінах. На чужому полі їм буде значно важче, тож невеличку перевагу все ж можна віддати підопічним Олексадра Бабича.

Львів – Ворскла

Львів у поточному сезоні виступав натужно ще при Богдану Блавацькому, а після його звільнення команда полетіла на дно таблиці з такою швидкістю, що можна знімати римейк "Крутого піке". При Володимиру Мазяру "містяни" перемогли Буковину в Кубку й вилетіли від Миная, а у шести матчах УПЛ львів'яни зазнали чотирьох поразок за відсутності перемог та при одному забитому голі. Тиждень тому Львів ще й зазнав розгрому від Динамо (вже без Мазяра), однак тепер у клубу є нова надія – Єгіше Мелікян. Вірменський наставник у попередньго коуча відповідав за тактику та аналітику, а до цього непогано працював зі Сталлю. Сьогодні він дебютує в якості головного тренера "містян".

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Ворскла – у нокауті, або Десять тренерів, які можуть замінити Косовського

Ворскла – ідеальний суперник для дебюту прямо зараз (втім, те ж саме стосується і Львова). Після перемоги над Колосом у вересні полтавці не виграли у жодному з восьми матчів УПЛ, програвши у семи із загальним рахунком 2:20. Єдиним успіхом за цей період стала вирвана у компенсований час нічия з Маріуполем та мінімальна звитяга над все тим же Колосом у Кубку. Крім проблем в ігровому плані, можна говорити і про деякий нефарт полтавців, адже за показниками xG у перших 13 турах вони мали забити на 5 голів більше, а пропустити – на 10 менше. Втім, це також говорить про те, що Ворскла не тримає удар, починаючи сипатись після першого ж голу. Словом, сьогодні зустрічаються дві найслабших команди чемпіонату.

Статистика протистояння Львова проти Ворскли

Всього: 8 матчів, 1 перемога Львова, 2 нічиї, 5 перемог Ворскли, різниця м’ячів – 3-8.

У Прем’єр-лізі: 7 матчів (+1, =2, -4, 3-7)

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Гончар (Львів)

Не зіграють через інші причини: Якубу, Очігава, Стрижак, Артур (Ворскла; гра за молодіжку), Кане (Ворскла; в збірній Малі)

Під питанням: Шехіч, Хуанма (Ворскла)

Найрезультативніший матч – 5 голів

10.08.2019. 3-й тур чемпіонату України-2019/2020

Ворскла – Львів – 3:2

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Сарнавський – Квасний, Братков, Борзенко, Люлька – Приймак, Сабіно – Шина, Пернамбукко, Педро – Ренан Абнер

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Баєнко, Мельничук – Петровіч – Васін, Луїзао, Габелок, Ребенок – Коломоєць

"Родзинки"

– Львів в УПЛ утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію, яка почалася 10 листопада 2018 року й триває вже 15 матчів (5 нічиїх та 10 поразок).

– Загальний безвиграшний серіал Львова в УПЛ розпочався 31 серпня й триває вже 8 матчів (2 нічиї та 6 поразок).

– Ворскла не знає радості перемог в УПЛ з 31 серпня впродовж 8-ми матчів (нічия та 7 поразок).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Обидві команди входять у топ-3 за кількістю пропущених голів і замикають трійку найменш забивних колективів у поточному сезоні. Очікувати феєрії в такому поєдинку не варто – тут повинна відбутися "класика УПЛ". Львів повинен бути вмотиваваним через прихід нового тренера, а Ворскла – через необхідність привезти будь-який результат, крім поразки. "Містян" нічия також влаштує, тож розподіл очок виглядає цілком вірогідним.

Десна – СК Дніпро-1

Це може лунати смішно, але Десна після 13 турів реально претендує на срібні медалі, тримаючись всього в одному очку від другої позиції. Звісно, чернігівці не мають ілюзій щодо фінального розподілення місць у зоні ЛЧ, але їхні результати дійсно відповідають рівню лідерів чемпіонату – зокрема, за кількістю пропущених голів сіверяни йдуть одразу за Шахтарем, а за забитими вони перебувають у топ-4. При цьому підопічні Олександра Рябоконя впевнено грали проти "гірників", били Динамо у Києві й громили Олександрію, а в останніх десяти турах Десна здобула шість перемог та дві нічиї. Словом, сьогоднішньому супернику чернігівців не позаздриш.

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Михайленко розповів, що треба зробити СК Дніпро-1 для переривання серії поразок

СК Дніпро-1 приходив до УПЛ в якості найбільш прогресивного колективу Першої ліги, однак суперники в еліті швидко поставили новачка на місце. Чергуючи перемоги, нічиї та поразки на початку сезону, дніпровці несподівано полетіли вниз, програвши п'ять останніх матчів в УПЛ та вилетівши з Кубку від Інгульця. Особливо болючим став домашній розгром від Зорі тиждень тому – в коментарях на фансайтах навіть почали лунати розмови про відставку Дмитра Михайленка. Це виглядає дивно, адже, по-перше, "жовто-чорні" дебютують в УПЛ, а по-друге – половина поразок цілком могла перетворитися на нічиї чи навіть перемоги. Так чи інакше, зараз СК Дніпро-1 потрібно здобути хоча б нічию.

Попередній матч. 11.08.2019. 3-й тур чемпіонату України-2019/2020

СК Дніпро-1 – Десна – 0:1

Гол: О. Філіппов, 79.

Кадрова ситуація

Травмовані: Логінов, Чичиков, Кравченко (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Батагов (СК Дніпро-1)

"Родзинки"

– Програшна клубна рекордна серія дніпровців в УПЛ розпочалася 29 вересня й триває вже п'ять матчів.

– Десна може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

– Безнічийна клубна рекордна серія СК Дніпро-1 в УПЛ розпочалася 26 серпня й триває 7 матчів (2 перемоги та 5 поразок).

Орієнтовні склади на матч Десна – СК Дніпро-1

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Філіппов

СК Дніпро-1: Юрчук – Сафронов, Гуйє, Лопирьонок, Польовий – Вакулко – Коркішко, Когут, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1 програвав у матчах з рівними собі за доволі гідного футболу, однак домашня зустріч проти Зорі завершилась розгромом – підопічним Дмитра Михайленка навіть не допомогла втома луганців після 120 хвилин кубкового поєдинку. У матчах проти грандів дніпровці також покидали поле без моментів – і навіть Маріуполь впевнено перемагав новачка. Таким чином, можна констатувати неготовність СК Дніпро-1 до битв проти лідерів чемпіонату. Десна – фаворит протистояння, який за належного налаштування впевнено розіб'є дебютанта УПЛ.

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