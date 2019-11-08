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"У Карпатах завжди якийсь треш", – Шабанов назвав винуватця зриву переходу у львівський клуб

11:46 1547 Читать на русском
"У Карпатах завжди якийсь треш", – Шабанов назвав винуватця зриву переходу у львівський клуб
Артем Шабанов / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Артем Шабанов перебував за крок до переїзду до Львова.

"Хто завадив переходу в Карпати? Смалійчук. Ми обговорили одну зарплату, але потім він сказав, що я багато прошу, мовляв, не відповідаю цій зарплаті. Однак я чув, що половині команди не менше платили. Запропонували почати з позначки в два рази нижчої, а якщо піде, умови переглянуть. Я відмовився.

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Та й сам клуб, якщо чесно, мені не імпонував. У Карпатах постійно якийсь треш – безлад, тренери змінюються кілька разів за півроку, непривітна атмосфера", – цитує Шабанова офіційний сайт клубу з посиланням на журнал Футбол.

В поточному сезоні УПЛ Шабанов провів 8 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

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Динамо Динамо Артем Шабанов Артем Шабанов Карпати Карпати Олег Смалійчук Трансфери Динамо Київ
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