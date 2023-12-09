У матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії Вестерло на виїзді здолав Кортрейк (2:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 17-й тур

Кортрейк – Вестерло – 1:2

Голи: Девіс, 65 – Фріган, 32, Дачі, 86

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У черговому турі бельгійської першості відбулась битва аутсайдерів – Кортрейк приймав Вестерло. Екс-капітан Динамо Сергій Сидорчук вже традиційно з'явився в основі гостей і відіграв увесь матч.

Вестерло вийшов вперед в середині тайму, однак по перерві господарям вдалось відігратись. Лише наприкінці зустрічі антверпенці змогли вирвати перемогу – м'яч після удар з гострого кута влучив у ліву стійку, відскочив у поле і його у вже порожні ворота добив представник збірної Північної Македонії Ертон Дачі.

Український півзахисник за свою гру отримав від статистичних порталів SofaScore та WhoScored одну з найкращих оцінок – 7,0. За час проведений на полі Сидорчук зробив 82 дотики до м'яча, 16 разів втрачав сферу, 5 разів виніс круглого подалі, 1 раз перехопив м'яч та 4 рази відбирав його, 3 з 10 його пасів дістались адресата, а точність передач склала 80% (55 з 69). Загалом у поточному сезоні Сергій провів за бельгійців 11 матчів, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, завдяки цій перемозі Вестерло набрав 14 очок і піднявся на чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, Кортрейк з 10-ма балами залишився останнім.

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