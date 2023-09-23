Бельгия, Лига Жупиле, 8-й тур

Стандард – Вестерло – 0:0

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В очередном матче бельгийского первенства Вестерло на выезде разошелся миром со Стандардом. Гости почти весь матч отбивались, но сумели выстоять и добыть столь необходимое очко. К слову, ничья прервала шестиматчевую серию поражений, хотя и оставила Вестерло на предпоследней строчке турнирной таблицы Лиги Жупиле с двумя баллами.

В составе гостей уже второй раз подряд в основе вышел Сергей Сидорчук, который провел на поле весь матч. Украинский полузащитник за свою игру заработал крепкие 7,1 балла. Наш соотечественник сделал 52 касания к мячу, отдал 1 ключевой пас, совершил 1 удачный дриблинг, выиграл 7 дуэлей из 10 в борьбе за позицию, выиграл свою воздушную дуэль, 13 раз терял мяч и 6 раз отбирал его, один раз залез в офсайд, а точность его передач составляла 70%.

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