Сидорчук помог Вестерло прервать унизительную серию поражений в чемпионате Бельгии
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук стал соавтором ничьей Вестерло в матче со Стандардом (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Бельгия, Лига Жупиле, 8-й тур
Стандард – Вестерло – 0:0
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В очередном матче бельгийского первенства Вестерло на выезде разошелся миром со Стандардом. Гости почти весь матч отбивались, но сумели выстоять и добыть столь необходимое очко. К слову, ничья прервала шестиматчевую серию поражений, хотя и оставила Вестерло на предпоследней строчке турнирной таблицы Лиги Жупиле с двумя баллами.
В составе гостей уже второй раз подряд в основе вышел Сергей Сидорчук, который провел на поле весь матч. Украинский полузащитник за свою игру заработал крепкие 7,1 балла. Наш соотечественник сделал 52 касания к мячу, отдал 1 ключевой пас, совершил 1 удачный дриблинг, выиграл 7 дуэлей из 10 в борьбе за позицию, выиграл свою воздушную дуэль, 13 раз терял мяч и 6 раз отбирал его, один раз залез в офсайд, а точность его передач составляла 70%.
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