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Сидорчук – про травму у матчі з Зорею: Зла на Цвєка не тримаю – все могло бути набагато гірше

08:54 569 Читать на русском
Сидорчук – про травму у матчі з Зорею: Зла на Цвєка не тримаю – все могло бути набагато гірше
Сергій Сидочук / Фото: О. Попов

Півзахисник і капітан київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував свою травму, отриману у матчі 26-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Самопочуття нормальне. Рвана рана, наклали на ногу п'ять швів. Я не переглядав цей момент, але все-таки думаю, що гравець Зорі так грубо у цьому епізоді грав не навмисно.

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Зла на Цвєка не тримаю, хоча все могло бути набагато гірше. Слава Богу, що так. Скільки пропущу, поки не можу спрогнозувати. Все залежатиме від того, як буде гоїтися рана", – сказав Сидорчук у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сергій зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

В результаті первинного огляду, проведеного лікарями Динамо, Сергій разом з командою повернувся до Києва і був доправлений до лікарні, де йому наклали шви. Одночасно з цим було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у нього не пошкоджені. Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.

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Теги
Зоря Зоря Динамо Динамо Зоря - Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Ловро Цвєк Ловро Цвєк
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