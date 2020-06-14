Травма Сидорчука: стало відомо, скільки пропустить капітан Динамо

Ушкодження лідера киян Сергія Сидорчука виявилось не таким критичним.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук пропустить два найближчі тижні через травму ноги, отриману у поєдинку проти Зорі, повідомляє видання Dynamo.kiev.ua.

Сидорчук зазнав моторошної травми під час матчу із Зорею – гравці Динамо винесли капітана на руках

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

В результаті первинного огляду, проведеного лікарями Динамо, було прийнято рішення про те, що Сидорчук разом з командою після матчу полетить до Києва. Відразу після прибуття до столиці його доправили до лікарні, де наклали шви. Одночасно з цим було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.

Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.

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