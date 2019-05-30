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Сидорчук – про головного тренера Динамо: Керівництво клубу зробить правильний вибір

10:10 913 Читать на русском
Сидорчук – про головного тренера Динамо: Керівництво клубу зробить правильний вибір
Сергій Сидорчук / Footboom

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук прокоментував ситуацію з головним тренером київського клубу.

"Ми професіонали і повинні якісно виконувати свою роботу незалежно від того, хто буде тренером.

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Нам поки не сказали, хто буде тренером. Я впевнений, що керівництво клубу зробить правильний вибір", – поділився Сидорчук в коментарі сайту "Главред".

Додамо, що раніше з'явились чутки про те, що Динамо веде переговори з іноземними фахівцями Їндржихом Трпішовскі та Адамом Навалкою, а також Юрієм Калітвінцевим та Олексієм Михайличенком.

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Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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