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Сидорчук – о главном тренере Динамо: Руководство клуба сделает правильный выбор

10:10 146 Читати українською
Сидорчук – о главном тренере Динамо: Руководство клуба сделает правильный выбор
Сергей Сидорчук / Footboom

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал ситуацию с главным тренером киевского клуба.

"Мы профессионалы и должны качественно выполнять свою работу независимо от того, кто будет тренером.

Хацкевич покинет Динамо, 31-го мая киевляне получат нового тренера, – СМИ

Нам пока не сказали, кто будет тренером. Я уверен, что руководство клуба сделает правильный выбор", – поделился Сидорчук в комментарии сайту "Главред".

Добавим, что ранее появились слухи о том, что Динамо ведет переговоры с иностранными специалистами Йиндржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, є лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд

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Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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