Хацкевич покине Динамо, 31-го травня кияни отримають нового тренера, – ЗМІ

Динамо, ймовірно, не буде продовжувати контракт з нинішнім наставником Олександром Хацкевичем.

Білоруський спеціаліст покине київський клуб. Новий тренер буде призначений 31-го травня, повідомляє сайт "Главред", посилаючись на власні джерела у клубі.

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Зазначається, що гравці київського клубу поділились на дві групи. Дехто вважає, що Олександра Хацкевича потрібно звільнити, а інші дотримуються протилежної думки.

Додамо, що раніше з'явились чутки про те, що Динамо веде переговори з іноземними фахівцями Їндржихом Трпішовскі та Адамом Навалкою, а також Юрієм Калітвінцевим та Олексієм Михайличенком.

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