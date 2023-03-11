"Він занедбав себе фізично. Сідклей приїхав до нас, як пиріжечок. Наразі він займається індивідуально з тренером із фізпідготовки.

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Але видно, що клас у Сідклея є, незважаючи на зайву вагу. Якщо клуб його підписав, то вірить, що зможе вивести його на колишній рівень. Наскільки я розумію, Динамо в нього не вірило.

Сідклей не знає англійської, української чи російської, але я з ним спілкувався португальською, тому що грав у цій країні і вивчив мову. Він, до речі, дуже здивувався, коли почув, що я говорю португальською", – розповів Сердюк в інтерв'ю видання Український футбол.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро. Загалом відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Грав в орендах за Корінтіанс, ПАОК та Куябу. В ЦСКА 1948 виступатиме до 30 червня 2023-го. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2024 року.

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