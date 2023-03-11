Олексій Кащук не словом, а ділом довів Руслану Ротаню правильність свого виклику у молодіжну збірну України на березневі матчі.

Чемпіонат Азербайджану, 26-й тур

Сабах – Сумгаїт – 4:0

Голи: Мікельс, 45, Кащук, 75, Нурієв, 85, Мамедов, 90+2

У черговому турі азербайджанської Прем'єр-ліги Сабах у гонитві за чемпіонством розгромив Сумгаїт. Господарі забили у ворота суперника чотири сухі голи, один з яких в активі українського чемпіона світу U-20 Олексія Кащука.

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Вінгер Шахтаря за рахунку 1:0 взявся виконувати штрафний. Удар видався на славу – наш співвітчизник метрів з 25-ти закрутив круглого у праву дев'ятку.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кащук провів за Сабах 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 7 асистів. Його орендна угода з азербайджанцями чинна до червня 2023 року.

До слова, Сабах у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану йде другим, відстаючи від лідера – Карабаха – на шість очок.

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