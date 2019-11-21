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Сідклей перейде в Бенфіку у 2020 році, – ЗМІ

10:09 1518 Читать на русском
Сідклей перейде в Бенфіку у 2020 році, – ЗМІ
Сідклей / фото: ФК Динамо

Бразильського захисника Динамо Сідклея все активніше пов'язують з відходом із київського клубу.

За інформацією бразильського видання FutebolNews, Сідклей все ж таки стане гравцем лісабонської Бенфіки.

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Стверджується, що перехід у португальський клуб відбудеться у 2020 році. Водночас не уточнюється, чи йдеться про зимове трансферне вікно або ж загалом.

Раніше вже повідомлялося, що 26-річний бразилець може опинитися в Бенфіці, а його агент навіть провів переговори з португальським клубом.

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Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.

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Динамо Динамо Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Бенфіка Бенфіка
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