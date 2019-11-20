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Сідклея прагнуть повернути в Бразилію відразу три клуби – Динамо доведеться погодитися на оренду

11:14 1843 Читать на русском
Сідклея прагнуть повернути в Бразилію відразу три клуби – Динамо доведеться погодитися на оренду
Сідклей / Getty images

Бразильського захисника Динамо Сідклея все активніше пов'язують з відходом із київського клубу.

На Сікдлея претендують бразильські Греміо, Інтернасьйональ і Корінтіанс, повідомляє foxsports.com.br.

Динамо не отримувало пропозицій від Бенфіки щодо трансферу Сідклея – до захисника є інтерес у Бразилії

Всі вони раніше розглядали варіант з орендою футболіста, оскільки були не готові оплатити його повну трансферну вартість. Стверджується, що тепер Динамо нібито готове відпустити Сідклея на тимчасовій основі.

Раніше повідомлялося, що 26-річний бразилець може опинитися в Бенфіці, а його агент навіть провів переговори з португальським клубом.

Бенфіка спростувала інтерес до Сідклея, – ЗМІ

Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.

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Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Інтернасьйонал Інтернасьйонал Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Корінтіанс Корінтіанс Греміо Греміо
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