Агент Сідклея прибув до Лісабона для переговорів з Бенфікою, – ЗМІ

Бразильського захисника Динамо Сідклея все активніше пов'язують з одним із грандів португальського футболу – лісабонською Бенфікою.

Представник 26-річного футболіста сьогодні прибув до столиці Португалії, щоб провести переговори з президентом Бенфіки Луїшем Філіпе Вієйрою, інформує dynamo.kiev.ua з посиланням на португальське видання Noticias ao Minuto.

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Нагадаємо, що у послугах Сідклея також зацікавлений бразильський Корінтіанс, який готовий взяти його в оренду.

До слова, в поточному сезоні Сідклей, який перейшов в український клуб у 2018-му році, не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

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