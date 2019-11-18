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Агент Сідклея прибув до Лісабона для переговорів з Бенфікою, – ЗМІ

16:57 1214 Читать на русском
Агент Сідклея прибув до Лісабона для переговорів з Бенфікою, – ЗМІ
Сідклей / фото з відкритих джерел

Бразильського захисника Динамо Сідклея все активніше пов'язують з одним із грандів португальського футболу – лісабонською Бенфікою.

Представник 26-річного футболіста сьогодні прибув до столиці Португалії, щоб провести переговори з президентом Бенфіки Луїшем Філіпе Вієйрою, інформує dynamo.kiev.ua з посиланням на португальське видання Noticias ao Minuto.

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Нагадаємо, що у послугах Сідклея також зацікавлений бразильський Корінтіанс, який готовий взяти його в оренду.

До слова, в поточному сезоні Сідклей, який перейшов в український клуб у 2018-му році, не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

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