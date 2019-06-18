Сідклей нічого не знає про інтерес Інтернасьйонала, – журналіст

Захисник Динамо Сідклей нічого не чув про інтерес бразильського Інтернасьйонала.

Журналіст бразильського видання Band RS Марсело Сальсано у своєму Twitter розповів про розмову з захисником Динамо Сідклеєм щодо інтересу Інтернасьйонала.

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"Щойно говорив з Сідклеєм. Він сказав, що йому нічого невідомо про інтерес Інтернасьонала. Він залишив своє майбутнє в руках роботодавців", – написав журналіст.

Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе влітку минулого року, але не був стабільним гравцем основи у сезоні 2018/19.

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