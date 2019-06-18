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Сидклей ничего не знает об интересе Интернасьонала, – журналист

23:00 8 Читати українською
Сидклей ничего не знает об интересе Интернасьонала, – журналист
Сидклей / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Сидклей ничего не слышал об интересе бразильского Интернасьонала.

Журналист бразильского издания Band RS Марсело Сальсано в своем Twitter рассказал о разговоре с защитником Динамо Сидклеем по поводу интереса Интернасьонала.

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"Только что говорил с Сидклеем. Он сказал, что ему ничего не известно об интересе Интернасьонала. Он оставил свое будущее в руках работодателей", – написал журналист.

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе летом прошлого года, но не был стабильным игроком основы в сезоне 2018/19.

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