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Сидклей может продолжить карьеру в Интернасьонале

10:29 121 Читати українською
Сидклей может продолжить карьеру в Интернасьонале
Феррейра Сидклей / фото: Dynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Феррейра Сидклей может сменить клуб этим летом.

Интернасьонал ищет левого защитника в связи с возможным отъездом Яго в Европу, сообщает O Bairrista.

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Одним из вариантов замены стал защитник киевского Динамо Феррейра Сидклей. Однако трансферу мешает то, что Динамо, если и готово расстаться с бразильцем, то только путем продажи игрока.

Интернасьонал же не готов выплатить трансферную стоимость Сидклея сразу и рассчитывает на аренду или рассрочку.

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Динамо Киев Динамо Киев Мир Бразилия Бразилия Трансферы Динамо Киев Интернасьонал Интернасьонал Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
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