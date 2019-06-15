Сидклей может продолжить карьеру в Интернасьонале

Защитник Динамо Феррейра Сидклей может сменить клуб этим летом.

Интернасьонал ищет левого защитника в связи с возможным отъездом Яго в Европу, сообщает O Bairrista.

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Одним из вариантов замены стал защитник киевского Динамо Феррейра Сидклей. Однако трансферу мешает то, что Динамо, если и готово расстаться с бразильцем, то только путем продажи игрока.

Интернасьонал же не готов выплатить трансферную стоимость Сидклея сразу и рассчитывает на аренду или рассрочку.

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