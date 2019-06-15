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Ахметов не відпустить Тайсона в Інтернасьйонал – ЗМІ

06:00 956 Читать на русском
Ахметов не відпустить Тайсона в Інтернасьйонал – ЗМІ
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Президент Шахтаря Рінат Ахметов наклав вето на трансфер Тайсона в Інтернасьйонал цього літа.

Півзахисник Шахтаря Тайсон не перейде в Інтернасьйонал цього літа, повідомляє Gauchazh. За інформацією видання, президент гірників Рінат Ахметов наклав вето на цей трансфер.

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Зараз можливий перехід оцінюється в 10 млн євро, але це занадто велика сума для Інтернасьйонала. Бразильський клуб працює над тим, щоб повернути Тайсона в команду після закінчення контракту з Шахтарем у червні 2021 року.

Нагадаємо, Тайсон починав професійну кар'єру в Інтернасьйоналі і грав за клуб з 2008 по 2010 рік, після чого перейшов в Металіст. Раніше 31-річний бразилець неодноразово говорив, що планує повернутися в свій перший клуб.

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Теги
Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Рінат Ахметов Трансфери Шахтаря Інтернасьйонал Інтернасьйонал
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