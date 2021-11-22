"У серпні, коли всі ми зібралися у Києві на Виконкомі УАФ, першого ж дня на роль головного тренера національної збірної пропонувалася кандидатура Сергія Реброва. Але тоді виникла проблема за умовами контракту з його нинішнім клубом – Аль-Айном.

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У цій ситуації ніхто нічого не зрозумів, як і не було ясності щодо того, чи продовжить Андрій Шевченко угоду з УАФ. Хоч усі присутні члени Виконкому й сиділи довго, годин п'ять-шість, проте до чіткої визначеності щодо тренерської теми ми так і не дійшли. Через тиждень, знову зібравшись у столиці у Будинку футболу, усю першу половину дня чекали звісток щодо Реброва. Думали: ось-ось щось стане відомо ним. Але час минав: 10 годин, 11... На цей раз ми сиділи на Виконкомі УАФ ще довше, близько десятої години поспіль – з 15:00 до 02:00 ночі.

Ближче до завершення засідання до зали запросили Олександра Петракова, про кандидатуру якого ми не знали. Хоча ходили розмови, що, напевно, буде запропоновано його. Зрештою члени виконкому проголосували за його кандидатуру", – сказав Кварцяний у коментарі Meta-ratings.

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