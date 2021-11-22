Після дебюту на чолі Дженоа Андрій Шевченко, серед іншого, відповів на питання про підсумки групового етапу відбору на ЧС-2022 для збірної України.

"Вітаю команду. Я опублікував пост перед грою. Привітав гравців після матчу. З деким розмовляв по телефону. Дуже радий.

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Велика частина там і моєї роботи, мого тренерського штабу. Ми завжди будемо підтримувати, стежити. Для мене особисто та для мого тренерського штабу збірна України завжди буде рідною командою", – сказав Шевченко в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, Андрій Шевченко зі своїм штабом припинили роботу зі збірною України після Євро-2020, де команда дісталася до чвертьфіналу. "Синьо-жовті" завершували кваліфікацію уже під керівництвом Олександра Петракова. Наша національна команда лише в останньому турі зуміла завоювати путівку у плей-офф, обігравши Боснію та Герцеговину.

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