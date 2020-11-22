"Люцерн – прекрасне місто, яке, на жаль, мені не довелося побачити. Ми весь цей час провели в готелі. Та ситуація, в якій опинилася команда і яку нам організували, була важкою. Мені сценарій ще не відомий. В першу чергу, будуть розглядати наші докази і вони дуже сильні. Я думаю, що у нашої сторони є все, щоб довести, що ми, як мінімум, не заслужили на технічну поразку. Я взагалі вважаю, що правильний результат повинен визначитись через перегравання. Ми повинні зіграти цей матч і з'ясувати між нами, хто сильніший і повинен залишитися у найвищому дивізіоні.

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Я трохи вивчив інцидент з повторними позитивними тестами Мораєса і Кривцова. У людей, які перехворіли, ще може залишатися вірус, але він уже мертвий. Вони не можуть нікого інфікувати, але тест показує цей вірус. Тому такі тести називають хибно позитивними. Але про це говорили тільки на наступний день. У день гри інформація була надана по-іншому.

У Німеччині ми потрапили в схожу ситуацію. Ми повинні були виїжджати на тренування і отримали результати тестів. Нас попросили зачекати. При цьому, ми виїхали через годину, прес-конференція відбулася і ми переодягалися в нормальних роздягальнях. Для нас зробили все, щоб команда комфортно почувалась.

У Швейцарії такого не було: була скасована прес-конференція, попросили переодягатися в готелі, не пустили в роздягальню, щоб хлопці могли взути бутси. Навіть, якщо вони сильно переживали через те, що хлопці були інфіковані... Та ж ситуація була й у швейцарської команди, у них теж були кілька гравців з позитивними тестами. Весь світ переживає цей момент. Ми повинні бути більш відкритими, усвідомлювати цю ситуацію. Хвороба – це нормальна ситуація. Для мене була дуже дивною така поведінка. Мені це не сподобалось.

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Я однозначно можу сказати, що ми повністю виконали протокол. У нас була достатня кількість гравців, щоб провести матч в той день і наступного дня. Я думаю, що нашої провини однозначно немає. Комісія буде розбиратися і вона зобов'язана ухвалити правильне рішення. Від нього буде залежати майбутнє багатьох ситуацій, які мені навіть не хотілося б представляти.

УЄФА має визначитися для себе. Якщо є дати для перегравання, це був би найкращий варіант. Матч повинен бути зіграний з точки зору фейр-плей. Весь сенс у цьому – доля матчу має вирішитись у грі. Якщо для цього немає вільного часу, для цього є інші механізми. Але про технічну поразку однієї чи іншої команди мови не може бути. Ані Україна, ані Швейцарія не повинні отримати технічну поразку. Це буде неправильно", – сказав Андрій Шевченко в ефірі програми Великий Футбол.

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