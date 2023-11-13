Представники збірної Ізраїлю були шоковані станом поля у Пріштіні, на якому довелося зазнати поразки від Косова (0:1).

"Це був радше свинарник, а не футбольне поле. Ми знали, що буде нелегко, і, зрештою, їдемо звідси без очок. Тепер докладемо всіх зусиль проти Румунії та Швейцарії, навіть після цієї поразки наші шанси сильно не змінились.

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Жодного футболу тут не було. Ми звикли до нормальних умов, але на такому газоні складно показати прості речі, навіть прийняти м'яч. Справа не в якійсь грандіозній грі суперника", – Sports Rabbi цитує скарги лідера ізраїльтян Ерана Захаві.

Для продовження боротьби за Євро-2024 підопічним Алона Хазан потрібно брати щонайменше 4 очки у матчах зі Швейцарією та Румунією.

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