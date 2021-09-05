В рамках поєдинку відбору до ЧС-2022 збірні Швейцарії та Італії голів не забивали. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Італія одразу після тріумфу на Чемпіонаті Європи допустила неприємну осічку з Болгарією, розписавши домашню нічию з рахунком 1:1. Внаслідок цієї невдачі апеннінці не змогли відірватись від Швейцарії на відстань двох перемог – головний конкурент по групі тримався на дистанції 4-х очок від першого місця. Втім, майже ніхто не сумнівається, що підопічні Роберто Манчіні пройдуть на Мундіаль, тож головна інтрига виїзного матчу зі швейцарцями полягала у зовсім іншій деталі.

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"Скуадра Адзурра" не знала гіркоти поразок у 35 матчах поспіль, повторивши досягнення збірної Іспанії у 2007-2009 роках. Стільки ж мала Бразилія, яка провела цю серію у період з 1993 по 1996 роки. Таким чином, навіть нічия дозволила б Італії побити рекорд усіх часів – втім, суперник у команди був дуже серйозним.

Швейцарія після успішного виступу на Євро-2020 змінила головного тренера. Заміть Владіміра Петковіча прийшов Мурат Якін, який після провалу в Спартаку зайнявся дауншифтінгом у національному чемпіонаті. Дебют нового коуча стався три дні тому, завершившись перемогою над Грецією за дуже слабенького футболу – тепер же суперник був набагато серйознішим. При цьому альпійці не могли розраховувати на Джаку (коронавірус), Шакірі, Гаврановіч і Емболо травмувались, а Фройлер залишався дискваліфікованим.

Перший тайм господарі провалили. Команда виглядала невиразно у наступальних діях, огризаючись довгими закиданнями на хід та завдавши всього один удар – після подачі зі штрафного на 43-й хвилині зустрічі (Аканджі головою пробив повз ближню стійку). За кілька хвилин до цього епізоду м'яч міг влетіти у сітку після прострілу від Родрігеса з лівого флангу, який Ді Лоренцо ненароком підправив у ближній кут власних воріт. М'яч і влетів у сітку, але лишень із зовнішнього боку. На цьому все.

Італія володіла ініціативою від першої до останньої хвилини. Не можна сказати, що "Скуадра Адзурра" розривала альпійців чи сильно притискала їх, але кілька гольових моментів чемпіони Європи створили. Зокрема, вже на 13-й хвилині Барелла виконав проникний пас у штрафний на Іммобіле, а той пробив у захисника. Інсіньє підхопив відскок і вистрілив з 11-ти метрів – точно в руки Зоммеру. Ще за хвилину Чіро завдав удару в дотик з лінії карного майданчика, однак вийшло занадто неточно.

Найкращий шанс відкрити рахунок гості змарнували на 20-й хвилині, коли вдалося вискочити у контратаку. Локателлі вивів Берарді віч-на-віч з голкіпером, однак переграти Зоммера нападник не зміг. На 34-й Локателлі знову організував момент, обігравшись з Іммобіле й віддавши передачу під постріл Інсіньє – втім, Лоренцо закрутив сферу повз дальню дев'ятку. Вже перед свистком на перерву капітан Наполі спробував забити хитрим ударом зі стандарту з гострого кута, однак і тут Зоммер не спав. У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму італійці отримали фантастичний шанс вийти вперед. Його подарували самі господарі: Родрігес спочатку невдало вибив м'яч на Іммобіле у ситуації, яка цього взагалі не потребувала, а Чіро одразу ж віддав передачу на Берарді – Доменіко ж, увірвавшись у штрафний, був зрізаний Родрігесом у підкаті. Пенальті! Жоржінью взявся його виконувати, пробивши у фірмовому стилі, однак Зоммер взяв м'яч намертво!

Швейцарці у відповідь огризнулися контратакою з ударом Цубера з лівого краю карного майданчика. М'яч пройшов паралельно воротам. В цілому ж, "Скуадра" продовжувала володіти ініціативою, однак команді критично бракувало динаміки та цікавих ідей у завершенні. Стривожений таким розвитком подій, Роберто Манчіні провів подвійну заміну – на 60-й хвилині замість Берарді й Іммобіле в гру вступили К'єза та Дзаньйоло. Мурат Якін швидко парирував цей хід потрійною перестановкою, освіживши склад Закарією, Варгасом і Гарсією.

Заміни не внесли серйозних змін у гру. Італія все так же домінувала, але тільки на 73-й хвилині гостям вдалося створити момент – це Інсіньє увірвався в карний майданчик, пробивши низом з рикошетом від Ельведі. Зоммер великим пальцем парирував цей удар, однак м'яч почав перелітати над голкіпером. Ян, перекотившись через спину, спіймав його, лежачи на газоні. Інсіньє у розпачі підняв руки догори.

Цей епізод вибив атаку чемпіонів Європи з колії. До 80-х хвилин вони взагалі не створювали небезпечних моментів, обмежившись одним небезпечним вриванням Дзаньйоло – втім, при спробі переграти останнього захисника у Ніколо поїхала нога. Швейцарія ж стала діяти сміливіше, організувавши низку кутових із заблокованими ударами.

На 82-й хвилині Дзаньйоло спробував схитрувати, закрутивши м'яч з кутового у ворота, однак Зоммер встиг парирувати цей підступний удар. Господарі відповіли не менш круто: на 84-й хвилині Закарія отримав проникний пас у штрафний, ефектно розвернувся перед К'єлліні й вистрілив з правого краю в ближній кут – Доннарумма врятував! Ще за хвилину Денніс вистрілив з лету метрів з 23-х, але ДжіДжі спокійно спіймав м'яч.

Під кінець зустрічі альпійці взагалі притиснули італійців, завантажуючи м'яч у карний майданчик і змусивши чемпіонів Європи грати на винос. Роберто Манчіні для заспокоєння гри випустив Распадорі та Пессіну, посиливши центр поля. Це допомогло вирівняти хід матчу, але здобути перемогу часу вже не було.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Італія набрала 11 очок у групі С. "Скуадра Адзурра" аобила легендарний рекорд збірних Бразилії та Іспанії, зігравши у 36-ти поспіль матчах без поразок. Браво!

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