В рамках поединка отбора к ЧМ-2022 сборные Швейцарии и Италии голов не забивали. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Италия сразу после триумфа на чемпионате Европы допустила неприятную осечку с Болгарией, расписав домашнюю ничью со счетом 1:1. В результате этой неудачи итальянцы не смогли оторваться от Швейцарии на расстояние двух побед – главный конкурент по группе держался на дистанции четырех очков от первого места. Впрочем, почти никто не сомневается, что подопечные Роберто Манчини пройдут на Мундиаль, поэтому главная интрига выездного матча со швейцарцами заключалась в совершенно другой детали.

"Скуадра адзурра" не знала горечи поражений в 35 матчах подряд, повторив достижение сборной Испании в 2007-2009 годах. Столько же было Бразилия, которая провела эту серию в период с 1993 по 1996 годы. Таким образом, даже ничья позволила бы Италии побить рекорд всех времен – впрочем, соперник у команды был очень серьезным.

Швейцария после успешного выступления на Евро-2020 сменила главного тренера. Вместо Владимира Петковича пришел Мурат Якин, который после провала в Спартаке занялся дауншифтингом в национальном чемпионате. Дебют нового коуча произошел три дня назад, завершившись победой над Грецией при очень слабом футболе – теперь же соперник был намного серьезнее. При этом альпийцы не могли рассчитывать на Джаку (коронавирус), Шакири, Гаврановича и Эмболо которые травмировались, а Фройлер оставался дисквалифицированным.

Первый тайм хозяева провалили. Команда выглядела крайне невыразительно в наступательных действиях, огрызаясь длинными забросами на ход и нанеся всего один удар – после подачи со штрафного на 43-й минуте встречи (Аканджи головой пробил мимо ближней штанги). За несколько минут до этого эпизода мяч мог влететь в сетку после прострела от Родригеса с левого фланга, который Ди Лоренцо ненароком подправил в ближний угол собственных ворот. Мяч влетел в сетку, но только с внешней стороны. На этом все.

Италия владела инициативой от первой до последней минуты. Нельзя сказать, что "Скуадра Адзурра" разрывала альпийцев или сильно прижимала их, но несколько голевых моментов чемпионы Европы создали. В частности, уже на 13-й минуте Барелла выполнил проникающий пас в штрафную на Иммобиле, а тот пробил в защитника. Инсинье подхватил отскок и выстрелил с 11-ти метров – точно в руки Зоммеру. Через минуту Чиро нанес удар в касание с линии штрафной, однако получилось слишком неточно.

Лучший шанс открыть счет гости потеряли на 20-й минуте, когда удалось выскочить в контратаку. Локателли вывел Берарди один на один с голкипером, однако переиграть Зоммера нападающий не смог. На 34-й Локателли вновь организовал момент, обыгравшись с Иммобиле и отдав передачу под выстрел Инсинье – впрочем, Лоренцо закрутил сферу мимо дальней девятки. Уже перед свистком на перерыв капитан Наполи попытался забить хитрым ударом со стандарта с острого угла, однако и здесь Зоммер не спал. В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма итальянцы получили фантастический шанс выйти вперед. Его подарили сами хозяева: Родригес сначала неудачно выбил мяч на Иммобиле в ситуации, которая вообще этого не требовала, а Чиро сразу же отдал передачу на Берарди – Доменико же, ворвавшись в штрафную, был срезан Родригесом в подкате. Пенальти! Жоржинью взялся его выполнять, пробив в фирменном стиле, однако Зоммер взял мяч намертво!

Швейцарцы в ответ огрызнулись контратакой с ударом Цубера с левого края штрафной. Мяч прошел параллельно воротам. В целом же, "Скуадра" продолжала владеть инициативой, однако команде критически не хватало динамики и интересных идей в завершении. Встревоженный таким развитием событий, Роберто Манчини провел двойную замену – на 60-й минуте вместо Берарди и Иммобиле в игру вступили Кьеза и Дзаньйоло. Якин быстро парировал этот ход тройной перестановкой, освежив состав Закарией, Варгасом и Гарсией.

Замены не внесли серьезных изменений в игру. Италия все так же доминировала, но только на 73-й минуте гостям удалось создать момент – это Инсинье ворвался в штрафную, пробил низом с рикошетом от Эльведи. Зоммер большим пальцем парировал этот удар, однако мяч начал перелетать над голкипером. Ян, перекатившись через спину, поймал его, лежа на газоне. Инсинье в отчаянии поднял руки вверх.

Этот эпизод выбил атаку чемпионов Европы из колеи. До 80-х минут они вообще не создавали опасных моментов, ограничившись одним опасным врыванием Дзаньйоло – впрочем, при попытке переиграть последнего защитника у Николо поехала нога. Швейцария же стала действовать смелее, организовав ряд угловых с заблокированными ударами.

На 82-й минуте Дзаньйоло попытался схитрить, закрутив мяч с углового в ворота, однако Зоммер успел парировать этот коварный удар. Хозяева ответили не менее круто: на 84-й минуте Закария получил проникающий пас в штрафную, эффектно развернулся перед Кьеллини и выстрелил с правого края в ближний угол – Доннарумма спас! Через минуту Деннис выстрелил с лету метров с 23-х, но Джиджи спокойно поймал мяч.

Под конец встречи альпийцы вообще прижали итальянцев, загружая мяч в штрафную и заставив чемпионов Европы играть на вынос. Роберто Манчини для успокоения игры выпустил Распадори и Пессину, усилив центр поля. Это помогло выровнять ход матча, но одержать победу времени уже не было.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Италия набрала 11 очков в группе С. "Скуадра адзурра" побила легендарный рекорд сборных Бразилии и Испании, сыграв в 36-ти подряд матчах без поражений. Браво!