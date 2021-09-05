Відбулись чергові поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 у групах B та E. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.

Чемпіонат світу-2022, кваліфікація

Група B

Іспанія – Грузія – 4:0

Голи: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабія, 63

Косово – Греція – 1:1

Гол: Мурікі, 90+2 – Дувікас, 45+2

Група Е

Бельгія – Чехія – 3:0

Голи: Лукаку, 8, Азар, 41, Салемакерс, 65

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Грузія є очевидним аутсайдером групи B, що і продемонстрував матч проти лідера – команди Іспанії. Господарі у своє задоволення розгромили суперника, відвантаживши у ворота грузинів 4 голи без відповіді, ще два м'ячі арбітр скасував через офсайд. Іспанія залишається лідером групи, у Грузії – лише один заліковий бал за 5 поєдинків.

У паралельному матчі цієї групи змагались Косово та Греція. Команди мають невеликі шанси навіть на друге місце, де розташувалась Швеція, тому просто старались продемонструвати хорошу гру. Фінальгний свисток зафіксував бойову нічию 1:1.

Бельгія відстояла статус лідера групи E у домашньому протистоянні з Чехією. Господарі на класі розгромили суперника трьома голами та майже гарантували собі вихід у фінальну частину турніру. Нагадаємо, вже 8 серпня збірна Чехія зіграє товариський матч проти національної команди України.

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